Ciclista investito da un’auto e sbalzato nel fosso: trasportato in volo all’ospedale

Ciclista investito questa mattina a Precenicco.

Nella mattina di oggi a Precenicco un ciclista è stato coinvolto in un incidente stradale lungo la ex provinciale 52 . L’uomo è stato investito da un’automobile, finendo poi in un fossato adiacente alla strada. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato di un’ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro.

Il ciclista, di circa 51 anni, è stato tempestivamente soccorso dal personale medico infermieristico giunto sul luogo dell’incidente. A causa della gravità delle sue lesioni, è stato deciso di trasferirlo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in elicottero, con un codice di emergenza giallo.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno svolgendo le necessarie indagini per stabilire le cause dell’accaduto.