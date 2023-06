Incidente sulla regionale, scontro frontale tra 2 auto ad Aquileia

Incidente frontale questa mattina ad Aquileia lungo la regionale 352, in prossimità del Museo archeologico nazionale. Due le coinvolte nell’impatto che, in un primo momento, era stato segnalato come dinamica importante e con persone ferite in maniera grave.

Sono stati inviati l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l’elisoccorso. Giunto sul posto, il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone coinvolte: le ferite controllate sul posto, le ferite erano fortunatamente meno gravi del previsto, i feriti hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

L’elicottero quindi è stato dirottato a Precenicco, dove un ciclista è stato investito da un’auto.