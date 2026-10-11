Parte un colpo di fucile, cacciatore ferito alla schiena nei boschi di Resia

Un cacciatore sulla trentina è rimasto ferito alla schiena da un colpo accidentale di arma da fuoco mentre si trovava in un bosco sopra la frazione di Oseacco, nel comune di Resia. L’incidente è avvenuto in una zona impervia, tra i 900 e i 1.000 metri di altitudine, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale.



L’uomo, residente nella vallata, è stato raggiunto di striscio alla schiena. A lanciare l’allarme al Numero unico per le emergenze 112 è stata la persona che si trovava con lui, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

L’intervento dell’elicottero nei boschi di Oseacco

La centrale operativa Sores ha immediatamente attivato la stazione di Moggio Udinese del Soccorso alpino e la Guardia di finanza, che hanno raggiunto la valle con i mezzi di terra. Contemporaneamente si è alzato in volo l’elicottero dell’elisoccorso regionale, diretto verso il luogo dell’incidente. Data la posizione del ferito, l’intera équipe sanitaria è stata calata nel bosco con il verricello. Una volta raggiunto, il cacciatore è stato stabilizzato, sistemato sulla barella e successivamente recuperato a bordo dell’elicottero, sempre mediante verricello.



Nel frattempo, gli altri soccorritori si sono diretti incontro alla persona che aveva accompagnato il ferito e dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso si sono concluse con il rientro delle squadre intorno alle 14.30.