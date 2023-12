Colto da infarto e rianimato sul posto, grave un 47enne

Colto da infarto a Trieste, rianimazione guidata al telefono.

Un uomo di circa 47 anni di età è stato soccorso, nella giornata di oggi, dal personale medico infermieristico, per un grave malore al quale è seguito un infarto; è successo a Trieste, nella zona del Punto Franco Nuovo.

Le persone che erano con lui quando ha perso i sensi hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un‘ambulanza, giunta sul luogo dopo 2 minuti, e l’automedica provenienti entrambe da Trieste.

Mentre i due mezzi su ruota raggiungevano il posto, un infermiere della Sores è rimasto al telefono con le persone che si trovavano con l’uomo colto da malore e ha guidato passo passo le manovre di rianimazione cardiopolmonare via cavo. All’arrivo di automedica e ambulanza è continuata, da parte del personale medico infermieristico, la rianimazione cardiopolmonare (Rcp). Quindi la persona è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cattinara (Trieste), con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica.

La Sores ricorda che è fondamentale seguire le indicazioni telefoniche degli infermieri della sala operativa nei casi di rianimazione cardiopolmonare, quindi in situazioni di emergenza sanitaria che sono tempo dipendenti, ovvero quando il tempo è fondamentale per salvare la vita di una persona. Anche chi non ha nozioni mediche o di primo soccorso, seguendo le indicazioni dell’infermiere/a al telefono può eseguire le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso.