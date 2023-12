Incidenti sulla neve sullo Zoncolan, una persona elitrasportata in ospedale

Incidenti sulle piste da sci dello Zoncolan.

Nella giornata di oggi, 27 dicembre, si sono registrati quattro incidenti sulle piste da sci, tutte nel comprensorio dello Zoncolan. In tre casi, dopo l’intervento dell’ambulanza di Paluzza, le persone coinvolte sono state portate all’ospedale di Tolmezzo in codice verde.

Più grave, invece, l’incidente accorso ad una quarta persona caduta sulla neve e soccorsa dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Paluzza e l’elisoccorso. Sul posto il personale del soccorso piste. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in volo in codice giallo l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.