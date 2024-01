Rissa all’autostazione di Tolmezzo: minorenne in carcere

Il minorenne nordafricano era ospite di una struttura di accoglienza.

In relazione agli accertamenti su un gruppo di minori che avevano provocato un notevole allarme sociale sia a Cavazzo Carnico che nella stazione delle corriere di Tolmezzo, dalle indagini svolte dal Settore anticrimine della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza con la collaborazione della Polizia Locale di Tolmezzo, sono emersi alcuni gravi reati per i quali risulta sottoposto ad indagini un minore di origine nordafricana ospitato in una struttura di accoglienza del territorio.

In seguito a questi fatti, dopo la denuncia della persona offesa ed effettuate le opportune indagini, la Procura dei minorenni di Trieste ha chiesto ed ottenuto dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Trieste la misura cautelare personale della custodia in Istituto Penale Minorile. Ieri il ragazzo, quindi, è stato accompagnato dalle Forze dell’ordine presso l’Istituto detentivo individuato per l’esecuzione della misura.