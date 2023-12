La frana sulla statale 52 tra Paluzza e il passo di Monte Croce Carnico.

Il maltempo e le forti piogge hanno creato diversi disagi in Friuli, con il crollo di diversi tornanti lungo la strada statale 52 che collega Paluzza al passo di Monte Croce Carnico. L’Anas ha prontamente chiuso la viabilità, annunciando interventi urgenti che inizieranno lunedì. Tuttavia, a causa della gravità della situazione, i tempi per la riapertura dell’arteria si prospettano lunghi, mettendo a dura prova il turismo transfrontaliero.

Fortunatamente, al momento del crollo, avvenuto intorno alle 23 di venerdì sera, la strada era deserta. Le cause del dissesto sono da attribuire alle intense piogge, ma anche al repentino cambiamento delle temperature, passate dai -5 gradi centigradi ai più 10 gradi centigradi in poche ore. Questo rapido cambiamento meteorologico potrebbe aver contribuito all’instabilità del terreno.

Oltre alla strada che collega Paluzza al passo di Monte Croce Carnico, altri punti del territorio friulano hanno subito i danni del maltempo. Il tetto di una casa in via Giovanni da Udine, a Paularo, è stato scoperchiato nella mattinata di sabato, e diverse piante sono cadute lungo la viabilità comunale. Il sindaco di Paularo, Marco Clama, sta predisponendo un’ordinanza comunale per la chiusura della strada del Passo Cason di Lanza, da località Siceit.