Non era solo un imprenditore visionario: Gianpietro Benedetti è stato anche promotore di Udine contribuendo a recuperare e valorizzare il patrimonio storico architettonico della città. Dal rifacimento delle facciate del Castello, al restauro dell’Angelo a quello della fontana di Piazza San Giacomo, passando per la sistemazione delle statue di Piazza Libertà e della Loggia di San Giovanni, senza contare la riqualificazione della ex Dormisch.

Un legame quello con Udine, che nel gennaio del 2023 gli era valso la nomina a cittadino onorario. “Un riconoscimento importante e inaspettato – aveva commentato Bendetti in quell’occasione -, un riconoscimento impegnativo e lo sento come qualcosa che inviterà a fare di più e a fare meglio. Certo c’è una questione di affetto, io sono nato in via della Vigna – ha detto -, ma c’è anche altro. Invitando a Udine persone che provengono da qualsiasi parte del mondo, in generale hanno un’impressione positiva della città e questo non è affatto insignificante. Istintivamente, durante la visita si associa la dignità dell’ambiente alla possibile qualità del lavoro e alla credibilità dell’azienda. Il contesto socio culturale in cui un’azienda cresce ha la sua importanza. E quindi con attitudine commerciale mi sono guardato in giro, per mantenere la visione positiva ai clienti che ci visitano. La dignità dell’ambiente è segno di civiltà e della cultura della gente che ci vive. Buon lavoro nel continuare a mantenere questa città bella e vivibile“.