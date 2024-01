Insieme a dei complici aveva rubato un furgone e poi delle bici di valore.

E’ stato rintracciato e arrestato dalla Polizia croata a Batina il 43enne serbo che aveva rubato un furgone e poi diverse bici di valore da un negozio della bassa friulana. Oltre a questo l’uomo deve scontare la pena di quasi 4 anni di reclusione, per una serie di condanne dei Tribunali di Udine, Vicenza e Verona, per aver commesso una serie di reati predatori ai danni di esercizi pubblici e commerciali.

Insieme ad altri complici, si era reso responsabile del furto di un furgone, utilizzato in seguito per asportare da un negozio della bassa friulana diverse biciclette di pregio. Le ricerche del condannato sono risultate particolarmente laboriose a causa del fatto che questi aveva variato legalmente le proprie generalità. Le verifiche compiute con il coordinamento della Procura Generale di Venezia, che aveva disposto il Mandato di Arresto Europeo, e la collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, permettevano il suo rintracciato in Croazia, dove si era trasferito.

L’uomo estradato in Italia il giorno 17 gennaio presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino, dove la Polizia di Frontiera ha proceduto alle incombenze del caso e lo l’ha associato al carcere di Roma Rebibbia.