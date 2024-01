La Camera di Commercio cerca un tecnico: ecco come candidarsi

La Camera di Commercio cerca un tecnico per l’ufficio acquisti e gestione del patrimonio.

Ultimi giorni per i tecnici che volessero rispondere al bando pubblicato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine per un posto a tempo pieno e indeterminato da destinare in prima assegnazione al Provveditorato, ufficio acquisti e gestione patrimonio.

Il bando è consultabile nell’Albo camerale online e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso sul sito istituzionale www.pnud.camcom.it e le domande possono essere presentate in modalità digitale sulla base del format proposto dal sito entro e non oltre le ore 23.59 dell’8 febbraio prossimo, pena l’esclusione dalla selezione.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione è il diploma di tecnico con indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (diploma di geometra o di perito edile ante riforma scolastica), meccanico e meccatronico (già diploma di istituto tecnico industriale a indirizzo meccanico o termotecnico), elettrotecnico ed elettronico (già diploma di istituto tecnico industriale a indirizzo elettrotecnico o elettronico) o laurea a indirizzo architettonico o ingegneristico. La figura richiesta corrisponde all’area di inquadramento dell’Istruttore del Contratto collettivo Funzioni Locali riconducibile, come spiegato nel bando, a quello di chi gestisce i processi propri dell’ufficio indicato.