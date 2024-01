Forzano la finestra ed entrano i casa: spariti i gioielli d’oro

Il furto in una casa a Lestizza.

Furto in una casa di Lestizza tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio. I ladri sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione forzando una finestra. Una volta dentro hanno rovistato nei locali della casa aprendo cassetti e armadi, portando via ogni oggetto di valore che hanno trovato.

Il colpo è stato scoperto nella prima serata di venerdì 12 gennaio quando il proprietario ha fatto ritorno a casa, trovando porte aperte e stanze sottosopra. Sono stati rubati monili in oro e gioielli di famiglia, il cui valore totale non è ancora stato quantificato.

Il proprietario, scioccato dalla scoperta del furto, ha prontamente contattato i carabinieri per denunciare l’accaduto. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per individuare i responsabili. Un elemento chiave per le indagini potrebbe provenire dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.