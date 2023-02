Oggi, alle 12:46, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti, con l’ausilio dell’autoscala, a Polcenigo per un incendio di una canna fumaria al servizio un abitazione a 2 piani.

Sul posto le squadre verificavano che l’incendio non avesse intaccato il tetto in legno dell’abitazione e facevano rientro solo dopo aver messo in sicurezza la situazione.