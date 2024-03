Scontro tra auto e mezzo pesante: un ferito in ospedale

Incidente questa sera a Roveredo in Piano.

Qualche minuto prima delle 19 di oggi, 5 marzo 2024, una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone è intervenuta a Roveredo in Piano per un incidente stradale tra un’autovettura e un mezzo pesante.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche per poter estricare dalle lamiere il conducente dell’autovettura. Una volta estratto dal veicolo l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario per le cure del caso. In fase di accertamento da parte delle autorità competenti, sul posto Carabinieri, la dinamica del sinistro. Terminate le operazioni di soccorso i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro.