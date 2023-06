L’incidente nella notte a Trieste.

Una persona è stata soccorsa nella notte a Trieste, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Rossetti incrocio con via della Ginnastica. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate due vetture.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Cattinara con l’ambulanza inviata dagli infermieri della Sores, con a ferite non gravi. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.