Un nuovo percorso della salute a Lignano.

Si chiama “Un mare… da camminare” la declinazione lignanese del progetto regionale “FVG In Movimento – 10mila passi di salute“, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che ha visto nella mattina di martedì 20 giugno, inaugurare il quinto percorso realizzato a Lignano Sabbiadoro e, come gli altri, inserito all’interno del circuito regionale.

“Sono iniziative che sposano perfettamente l’idea di ambiente e salute, proponendo delle passeggiate nel verde, con la soddisfazione di quanti le percorrono e dell’amministrazione che le ospita”, ha detto il sindaco Laura Giorgi, intervenendo all’inaugurazione del nuovo percorso.

L’assessore comunale, Marina Bidin, ha quindi illustrato le peculiarità del nuovo tracciato, denominato “Nel profumo di resina” che si snoda dalla vecchia pineta alla fine di Sabbiadoro, a tutto il lungomare di Pineta, incrociando il Parco del Mare, con i suoi sentieri ombreggianti e le panchine, ideali per una sosta.

“Sono percorsi ciclo-pedonali con peculiarità e caratteristiche diverse, ma tutti molto interessanti e suggestivi – ha spiegato l’assessore Bidin – adatti a tutti, famiglie, adulti, anziani, gruppi di cammino, facilmente accessibili alle persone con ridotta capacità motoria, illuminati e in parte coperti da videosorveglianza, permettendone così anche una fruizione serale e notturna. E il vero grazie per essere riusciti nel progetto va all’ambiente naturale di Lignano Sabbiadoro che ci ha dato la possibilità di individuare tutti i percorsi proposti. Un grazie anche all’associazione Nordic Walking con la sua presidente, Elisabetta Scarpa, gruppo molto attivo tutto l’anno, con più uscite settimanali, proprio per spronare le persone a camminare e abbracciare uno stile di vita sano”.

Presente all’inaugurazione di oggi anche Vera Ardito, vice presidente della società Lignano Pineta spa, partner nella realizzazione del percorso, che ha definito la sua realizzazione, “un’operazione a favore del benessere”.