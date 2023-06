Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro la colonnina del gas

Incidente a San Lorenzo Isontino, auto contro la colonnina del gas.

Incidente nella notte tra domenica e lunedì a San Lorenzo Isontino: intorno a mezzanotte, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, mentre percorreva via D’Annunzio ed è finito contro il muretto di una casa e contro una colonnina del gas.

Sul posto gli infermieri della Sores hanno inviato gli equipaggi dell’ambulanza proveniente da Gorizia, dell’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. La persona è stata trasportata in codice giallo in ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia, stabile e cosciente. Attivati i carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.