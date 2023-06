Gli eventi di Talenti sotto le stelle a Fiume Veneto.

Anche quest’anno le serate dei mercoledì luglio vedranno il centro di Fiume Veneto protagonista del divertimento: torna ‘Talenti sotto le stelle’, una manifestazione giunta alla 17° edizione (già conosciuta come ‘Shopping sotto le stelle’). Nata nel 2005 da un’idea di alcuni commercianti, fino al 2019 è stata organizzata dalla Pro Loco Fiume in Festa. Dopo due anni di stop causa covid, dal 2022 è in capo al Comune di Fiume Veneto, in collaborazione con l’Associazione ‘Sviluppo e Territorio’, con la partecipazione delle realtà locali.

Il centro, chiuso al traffico dalle 20 alle 24, diventerà una grande isola pedonale, con diversi punti in cui verranno organizzati spettacoli di musica, cabaret, ballo, giochi per adulti e bambini, bancarelle di hobbisti e artisti. Tante le iniziative che coinvolgono associazioni locali, le scuole d’infanzia, i commercianti e i pubblici esercizi, quest’anno con la partecipazione non solo del capoluogo, ma anche dalle frazioni. Non mancheranno i chioschi e le iniziative enogastronomiche.

Due i palchi fissi allestiti: il principale in piazza Marconi ospiterà concerti e spettacoli di cabaret, mentre in viale della Repubblica ci sarà spazio per le esibizioni dei talenti, con il coinvolgimento delle scuole di musica. Il 5 e 26 luglio, immersi nella tranquillità del Parco Fluviale del Mortol, sarà possibile ammirare le stelle attraverso un telescopio puntato al cielo a cura dell’Associazione Sacilese di Astronomia.

“Agli storici sponsor della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile e di Confcommercio Pordenone – commenta l’assessore alle politiche di sviluppo economico Michele Cieol -, quest’anno si aggiunge il contributo di Promoturismo. A dare ulteriore importanza alla manifestazione, l’ottenimento del marchio IoSonoFriuliVeneziaGiulia valorizza ulteriormente un’iniziativa indirizzata ad un pubblico vasto per età e gusti. Un ringraziamento, alle numerose associazioni e ai volontari che si sono resi disponibili a dare una mano sia per le iniziative, che per l’organizzazione logistica, in particolare l’Associazione Amico Nonno, il Gruppo Alpini di Fiume Veneto, il GRSC Primo Maggio, l’Associazione Nazionale Carabinieri e la Parrocchia di Fiume Veneto.”

Talenti sotto le stelle si terrà nei mercoledì 5-12-19-26 luglio, dalle 20 alle 24, lungo via Trento, piazza Marconi, Via Giovanni XXIII e viale della Repubblica che, per l’occasione, saranno chiuse al traffico. L’inaugurazione con il taglio del nastro è prevista per mercoledì 5 luglio alle ore 20.45 presso il ponte sul fiume Fiume.