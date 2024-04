Il lupo avvistato ad Erto e Casso.

Un lupo avvistato mentre sbrana un cervo non lontano dalla zona industriale di Erto e Casso. E’ avvenuto mercoledì e la scena è stata filmata anche da alcuni passanti in un video che ha fatto rapidamente il giro del web.

L’episodio ha avuto luogo vicino al bosco a pochi metri dal distributore di benzina di Erto e Casso. Nel filmato si vede il lupo sbranare il cervo già morto, e poco dopo fuggire nel bosco. Questo episodio non è un caso isolato: recentemente, il lupo ha lasciato tracce della sua presenza anche a breve distanza dal centro abitato di Cimolais. Le segnalazioni di avvistamenti o di tracce del lupo si sono moltiplicate anche in altre zone della provincia di Pordenone, come a Piancavallo e a Fontanafredda.