Malore durante la festa di compleanno, muore dopo sei giorni

Franco Del Ross non ce l’ha fatta: era stato colpito da malore il giorno del suo 60esimo compleanno.

Franco Del Ross, per anni vicecomandante del Centro operativo autostradale di Udine, non ce l’ha fatta. E’ morto 6 giorni dopo il malore che si è rivelato fatale. Era il giorno del suo sessantesimo compleanno quando si è sentito male improvvisamente, crollando a terra durante i festeggiamenti organizzati in un locale di Tavagnacco lo scorso lunedì.

Il personale del Sores intervenuto prontamente era riuscito a rianimarlo, ma le sue condizioni era apparse comunque molto gravi. Ieri Del Ross, che era in pensione dal 2019, si è spento all’ospedale di Udine. Lascia la moglie Rita, anch’essa poliziotta in pensione, e i loro due figli Sabrina e Cristiano, di 24 e 22 anni.

La notizia ha suscitato grande dolore tra i colleghi e chiunque lo conoscesse, sia a Molin Nuovo di Tavagnacco, dove viveva, che a Pietratagliata, una frazione di Pontebba, dove era cresciuto con i suoi genitori. Entrato in polizia nel 1986, Del Ross aveva lavorato a Trieste, prima di essere trasferito al commissariato di Tolmezzo e poi alla Questura di Udine. Dopo aver superato il concorso per vicesovrintendente, è stato assegnato alla sezione della Polizia stradale di Udine e successivamente al Coa, dove ha ricoperto il ruolo di vicecomandante per circa vent’anni. I funerali si terranno mercoledì alle 14:30 nella chiesa di Molin Nuovo.