Che cos’è l’Uniud Lab Village

L’Uniud Lab Village.

Uniud Lab Village è il polo di ricerca applicata avanzata dell’Università di Udine, realizzato con il sostegno del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. È uno spazio di innovazione tecnologica in cui il mondo accademico e quello dell’industria collaborano e condividono strutture, strumenti e risorse per lo sviluppo del territorio. È insediato in una struttura condivisa di 9.600 metri quadrati nella quale ricercatori e aziende sviluppano progetti congiunti. Il Lab Village è stato recepito come best practice dal consorzio “Ecosistema Innovazione iNEST”, che punta a diffondere nel Triveneto i benefici delle tecnologie digitali grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Settori

L’area del Village, in continua espansione, ospita laboratori tecnologici e centri di progettazione e sviluppo di imprese industriali. I laboratori insediati svolgono attività di ricerca in un ampio spettro di ambiti scientifici avanzati: meccatronica e robotica, intelligenza artificiale, machine learning, ingegneria energetica e ambientale, cybersecurity, agricoltura 4.0, solo per citare alcuni.

Caratteristiche

L’Uniud Lab Village, inaugurato nel febbraio 2020, può attualmente contare su 29 realtà insediate fra laboratori dell’Università (23), aziende (3) e laboratori misti ateneo-aziende (3), comprese le collaborazioni con Confindustria Udine e Area Science Park di Trieste. Le aziende coinvolte sono: beanTech, Datamind, Digi&Met (Danieli Automation), Lod. Il Lab Village è infatti un’area condivisa da laboratori universitari e aziende impegnati a realizzare progetti congiunti nella ricerca, nella formazione e nel trasferimento tecnologico. I laboratori fanno attualmente riferimento a tre dipartimenti dell’Ateneo: Politecnico di ingegneria e architettura; Scienze matematiche, informatiche e fisiche; Scienze agroalimentari, ambientali e animali.