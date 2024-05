I migliori parrucchieri d’Italia? Nove sono in Friuli

I migliori parrucchieri d’Italia per la guida Top Hairstylists.

I migliori parrucchieri d’Italia? Li ha catalogati la guida Top Hairstylists, in base al servizio che offrono, il taglio e l’ambiente accogliente. E tra questi, nove parrucchieri si trovano in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Easyhair di Cormons, Number One di Gorizia, Malì Air Creative di Trieste, The Green Factory di Trieste, Salone Milena di Pordenone, All Hair di Oller Pascut di Pavia di Udine, Gallery Hair Style di Pradamano, Nouvelle Equipe Hair Spa di Remanzacco e De Carli Salon di Udine.

Per trovarli basta consultare la guida definitiva, da oltre 20 anni il punto di riferimento per migliaia di utenti alla ricerca del salone perfetto. In tutto sono 200 i migliori saloni d’Italia, selezionati con attenzione tra gli oltre 86.000 esistenti. Ma cosa rende davvero speciali questi parrucchieri?

Oltre alla maestria tecnico-artistica, che garantisce tagli e colorazioni di altissimo livello, è stato dato grande peso anche all’innovazione e alla capacità di interpretare le ultime tendenze della moda-capelli. Le clienti non si accontentano più, infatti, di servizi tradizionali: vogliono proposte nuove, miglioramenti continui che le facciano sentire belle e sicure di sé.

E i parrucchieri selezionati non deludono affatto! Oltre a garantire risultati visivi straordinari, offrono un ambiente accogliente, un’atmosfera familiare e un’ospitalità che ti faranno sentire a casa. Ecco perché sono stati scelti come i migliori d’Italia!

Se sei alla ricerca del parrucchiere perfetto per te, non perdere tempo: consulta la TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia e scopri dove prenotare il tuo prossimo appuntamento per un look da star!