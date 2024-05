L’app EasyPark per i parcheggi di Udine.

“Quella con EasyPark è una partnership strategica, orientata a soddisfare la crescente domanda del flusso turistico o di chi giunge in città per motivi di lavoro”. Pierluigi Pellegrini, direttore generale di SSM Sistema Sosta e Mobilità, espone così le ragioni dell’introduzione a Udine da venerdì 3 maggio di EasyPark, più diffusa app per il pagamento della sosta in Italia ed in Europa, utilizzata in oltre 20 Paesi in tutto il mondo.

“Abbiamo deciso di intraprendere diversi passi verso l’evoluzione digitale- afferma Pellegrini – e l’introduzione di EasyPark si configura come la prima di una serie di innovazioni che convergono nell’obiettivo di efficientamento e miglioramento della mobilità e in una fruizione ancora più intelligente dei parcheggi con l’obiettivo primario di rendere facili, veloci e soprattutto comode all’utenza le operazioni di sosta”.

La partnership con EasyPark è il primo passo verso quelle che saranno a brevissimo le prossime novità in tema di digitalizzazione della sosta. Quello di Udine sarà un modello di sistema integrato unico a livello nazionale che SSM poi estenderà a tutte le proprie gestioni. “Puntiamo a rimarcare il nostro ruolo attivo e proattivo nel miglioramento della sostenibilità urbana e dei flussi di traffico a fianco del Comune di Udine, nostro socio di maggioranza” sottolinea Emilio Occhialini, Presidente di SSM, società che oggi è leader in provincia di Udine nel suo settore di riferimento grazie anche alle convenzioni stipulate per la gestione della sosta a Cividale del Friuli e a Tolmezzo.

“Siamo lieti che il nostro servizio, già attivo in migliaia di città in Italia e all’estero, sia disponibile anche a Udine e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale e SSM Sistema Sosta e Mobilità, con cui abbiamo intrapreso una proficua collaborazione”, dichiara Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group “La nostra app porta i benefici della digitalizzazione nella quotidianità e rende le città più vivibili: con EasyPark gli utenti possono gestire le operazioni di sosta in modo facile, comodo e senza perdere tempo”.

In questa prima fase, EasyPark potrà essere utilizzata per la sosta a raso mentre entro poche settimane la possibilità di uso dell’applicazione verrà estesa anche ai parcheggi in struttura. L’affiancamento di EasyPark a InPark, l’applicativo targato SSM per la sosta in struttura e nelle zone blu gestite dalla società stessa, che in questo momento è in fase di ulteriore implementazione, coincide con l’inizio della stagione primaverile e dell’arrivo dei primi turisti in città, anche in vista del Festival vicino/lontano – che attrarrà a Udine molti visitatori.

Come funziona EasyPark

Servono solo pochi secondi per installare l’app e iniziare ad usarla. Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store Apple e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di pagamento, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard, American Express o UnionPay International.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione; il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto. Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark

Per gli automobilisti che sostano a Udine, il costo del servizio EasyPark è il 15% dell’importo della sosta effettuata (con un costo del servizio minimo di 0,29 o di 0,49 cent, a seconda dell’area, e massimo di 1,90€), ed è visibile in fase di pagamento.