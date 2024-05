L’omicidio in via Roma a Bicinicco

Il corpo dell’uomo è stato trovato in una stanza all’interno dell’abitazione. Era riverso per terra già esanime. Un omicidio ancora tutto da chiarire quello che si è verificato ieri sera, verso le 21, in via Roma a Bicinicco, in provincia di Udine.

La moglie avrebbe inferto il colpo mortale al marito in casa, una palazzina a due piani avvolta nel silenzio della campagna friulana. Quando è stato dato l’allarme e sono arrivati i soccorsi della Sores, il medico ha potuto solo constatare il decesso di questo brutto fatto di cronaca nera.

A quel punto i carabinieri del reparto scientifico hanno iniziato i rilievi e la zona è stata transennata. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’omicidio. La moglie, intanto, è stata fermata e accompagnata in caserma. Sul posto anche il magistrato di turno.