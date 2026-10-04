Over Borders Half Marathon, Nardini e Pagura conquistano la corsa tra Lignano e Bibione

Una vittoria a sorpresa tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Marco Nardini, 46enne di Tricesimo, e la triestina Linda Pagura hanno vinto la terza edizione della Over Borders Half Marathon, disputata domenica 4 ottobre lungo il percorso che ha collegato Lignano Sabbiadoro a Bibione.

La mezza maratona è partita dal villaggio Ge-Tour Bella Italia di Lignano e si è conclusa in piazza Fontana a Bibione, attraversando uno scenario particolarmente suggestivo tra terra, cielo e mare.

Nardini sorprende il favorito etiope

Nella gara maschile il successo è andato a Marco Nardini, portacolori della Polisportiva Timaucleulis, che ha tagliato il traguardo in 1h12’05”. Alle sue spalle il bergamasco Eros Chigioni, secondo in 1h14’22”, reduce dalla vittoria ottenuta otto giorni prima nella Bibione Run Ten Miles.

Terzo posto per l’etiope Areda Dibaba Hirpo, indicato alla vigilia come il principale favorito. Dopo aver perso terreno poco oltre metà gara, ha concluso in 1h15’50”.

“La gara si è decisa attorno al 12° km, su un breve tratto di sterrato – ha raccontato Nardini –. Non ho allungato, semplicemente sono andato avanti con il mio passo ed è stato sufficiente per staccare prima l’etiope e poi Chigioni. Se mi aspettavo questa vittoria? Assolutamente no. Non correvo una mezza maratona da diverso tempo, a 46 anni è difficile conciliare famiglia, lavoro e allenamenti”.

Con questo risultato Nardini entra nell’albo d’oro della manifestazione succedendo al campione europeo di maratona Daniele Meucci.

Linda Pagura vince la gara femminile

Tra le donne il successo è andato alla 34enne triestina Linda Pagura, della Free Runners Trieste, che ha chiuso in 1h30’23”.

Seconda l’udinese di Palmanova Irene Lenarduzzi, al traguardo in 1h31’34”, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla marchigiana Elena Fabiani, del Grottini Team Recanati, con il tempo di 1h34’43”. Fabiani si è così confermata nelle posizioni di vertice dopo il decimo posto ottenuto nell’edizione 2025.

“Il percorso è splendido, davvero suggestivo, il caldo era accettabile – ha commentato Pagura –. Sono rimasta con Lenarduzzi sino a metà gara, poi l’ho staccata e da lì non ho più avuto problemi. Una bella soddisfazione”.

Il bilancio degli organizzatori

Soddisfazione anche da parte del Running Team Conegliano, società organizzatrice della manifestazione.

“È andato tutto per il meglio – ha spiegato il presidente Maurizio Simonetti –. Ringrazio le amministrazioni comunali di San Michele al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro che ci hanno supportato alla grande. In 50 minuti abbiamo liberato il ponte sul Tagliamento, riducendo al minimo i disagi per la circolazione”.

Simonetti ha seguito buona parte della gara in bicicletta, sottolineando l’entusiasmo percepito lungo il percorso. “La Over Borders Half Marathon si conferma una grande occasione di promozione del territorio, anche se quest’anno siamo stati purtroppo penalizzati dalla concomitanza con altre gare. Diamo appuntamento a tutti all’edizione 2027, ancora all’inizio dell’autunno, quando il percorso verrà nuovamente invertito: partenza a Bibione e arrivo a Lignano”.

A chiudere il gruppo sono stati i coloratissimi Amici di Diego, associazione che consente a ragazzi con disabilità di partecipare alle corse su strada su carrozzine spinte da atleti volontari, accolti dagli applausi del pubblico.

I risultati

Uomini: 1. Marco Nardini (Polisportiva Timaucleulis) 1h12’05”; 2. Eros Chigioni (La Recastello) 1h14’22”; 3. Dibaba Hirpo (ETH) 1h15’50”; 4. Nicolò Aicardi (Pol. Porta Saragozza) 1h15’56”; 5. Lorenzo Spagnolo (Vicenza Marathon) 1h19’16”; 6. Niccolò Cavazzi 1h20’05”; 7. Marco Visintini (U.S. Aldo Moro) 1h20’11”; 8. Fabio Corradin (Atl. 2000) 1h20’43”; 9. Matteo Tonizzo (Portogruaro Runners) 1h20’51”; 10. Erik Zanon 1h20’53”.

Donne: 1. Linda Pagura (Free Runners Trieste) 1h30’23”; 2. Irene Lenarduzzi 1h31’34”; 3. Elena Fabiani (Grottini Team Recanati) 1h34’43”; 4. Dalila Zanini 1h40’18”; 5. Ana Alexandra Ciocan (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 1h44’05”; 6. Alessandra Fullin 1h44’55”; 7. Caterina Tonizzo (Cus Udine) 1h45’35”; 8. Valentina Vianello 1h46’31”; 9. Martina Vidali 1h46’36”; 10. Rebeca Judith Panameno Mendez 1h46’53”.