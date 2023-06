Auto prende fuoco in autostrada tra Udine nord e Gemona Osoppo.

Paura in autostrada, auto prende improvvisamente fuoco. Alle 11.30 circa di oggi, sabato 24, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Udine è intervenuta sull’Autostrada A23 nel tratto tra le uscite di Udine Nord e Gemona Osoppo per l’incendio di un autovettura.

Il conducente del veicolo accortosi che dal vano motore del mezzo usciva del fumo ha fermato l’automobile in una piazzola a bordo carreggiata e, dopo essere uscito dal mezzo assieme al figlio che viaggiava con lui, si è portato in zona sicura e ha chiamato i soccorsi. Partiti dalla sede centrale di via Popone a Udine, i vigili del fuoco hanno iniziato a vedere la colonna di fumo già ad alcuni kilometri di distanza.

Appena giunti sul posto hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano già completamente avvolto l’autovettura e si stavano propagando alle sterpaglie ai bordi dell’autostrada. Sul posto, per quanto di competenza Polstrada.