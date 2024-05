Si è tenuta venerdì 3 maggio 2024 l’annuale Assemblea dei soci della Cooperativa di Consumo di Premariacco, realtà imprenditoriale annoverata fra le eccellenze storiche della nostra regione. La Cooperativa di consumo di Premariacco vanta, infatti, 103 anni di attività ininterrotta – anno di fondazione 1921 – e a oggi conta 1.354 soci. L’assembla, molto partecipata in un clima di amicizia, ha condiviso come da tradizione, anche interventi esterni fra cui quelli del sindaco di Premariacco Michele De Sabata, del presidente di Confagricoltura Udine Giovanni Giavardoni e del direttore generale di Confcooperative Alpe Adria Paolo Tonassi che ha sottolineato la longevità e il valore della Cooperativa di Premariacco nella regione Friuli Venezia Giulia dove la concentrazione di centri commerciali è più significativa che in altri territori nazionali.

Approvato un lusinghiero bilancio 2023 che chiude in attivo superando il già importate risultato ottenuto lo scorso anno: nel 2023 si evidenzia un incremento dei ricavi in tutti i settori di attività e una crescita complessiva del volume di affari del 6,53% rispetto al 2022. I ricavi precisamente sono stati 14.950.000 euro a fronte di 14.032.000 euro nel 2022, per un incremento che sfiora il 30% rispetto al 2021.

Il presidente Gianni Saccavini commenta: “Un risultato che trova base nelle modalità e principi con cui la Cooperativa di Premariacco persegue il proprio scopo sociale, la tutela dei soci consumatori e dei consumatori in generale: qualità, varietà e convenienza dei prodotti proposti, servizi di consulenza e assistenza, professionalità del personale, attenzione precisa alla variabilità delle esigenze del territorio, della stagionalità con risposte sempre pronte e aggiornate” .

Il comparto agraria – ferramenta rimane la specificità della Cooperativa di Consumo Premariacco, il comparto trainante, con un venduto pari a 11.800.000 euro e un incremento rispetto al 2022 del 6,5%. “Molto bene anche il bar che registra un incremento dei ricavi del 10,2%, un’attività cui abbiamo sempre riservato una particolare attenzione, per il valore sociale di un esercizio di ristorazione con tutti i servizi “tabacchino” nel centro del paese, come punto d’incontro e di amicizia. In crescita anche gli altri settori di attività – il supermarket alimentari, il market verde-fioreria con i servizi di addobbi per eventi, il comparto affitto con l’offerta di soluzioni abitative a prezzi competitivi”, sottolinea sempre il presidente.

Nel dettaglio, la crescita dei ricavi è stata del 12,5% per il market verde fioreria – la maggiore crescita di sempre – del 3,5% per super market alimentari che rimane il settore più critico e delicato per l’azienda. L’utile complessivo per il 2023 è di 325.000 euro e per il secondo anno consecutivo è possibile riconoscere ai soci che hanno effettuato acquisti nel settore agraria, un ristorno del 2% calcolato sull’ammontare degli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio. L’importo destinato al ristorno si è incrementato del 10% rispetto allo scorso anno. Come sottolinea il presidente “è il secondo anno consecutivo che il bilancio permette il ristorno ai soci e la continuità di questo risultato è motivo di grande soddisfazione. Con il Consiglio d’Amministrazione, che ha approvato la destinazione al ristorno dell’utile, mi auguro sia punto motivante per i nostri soci a prediligere ancora e di più la Cooperativa anche per raggiungere l’obbiettivo della mutualità prevalente”.

Altro elemento interessante è il patrimonio netto che sfiora i 3 milioni di euro, ottenuto attraverso la politica di gestione estremamente prudente del Consiglio d’amministrazione che ha ritenuto ancora fondamentale incrementare i fondi svalutazione magazzino e spese legali. Il bilancio positivo e l’andamento dell’anno in corso permettono in prospettiva progetti di sviluppo: nel corso del 2024. Inizieranno i lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto degli immobili ad uso abitativo: in questo modo verrà realizzato un impianto di energia solare da alta efficienza oltre che il necessario rifacimento della copertura degli storici edifici. Il Consiglio ha deliberato di rinunciare alle slot machine in ordine a un senso morale di prevenzione alla dipendenza dal gioco d’azzardo, decisione applaudita dall’Assemblea. Inoltre, è in programma una ristrutturazione del bar con la creazione di uno specifico angolo servizi tabacchino, sicuramente più efficiente per la gestione della clientela e importanti miglioramenti per i negozi market verde e ferramenta.

Importante l’impegno nei confronti del personale dipendente: è aumentato i numero complessivo delle posizioni lavorative (42 totali nel corso dell’anno comprensive di tutti i rapporti di lavoro) e anche il costo economico dovuto al rinnovo del contratto collettivo Settore Terziario in cui i lavoratori dipendenti sono inquadrati. Sono aumentate anche le liberalità in favore di associazioni ed eventi del territorio come anche le collaborazioni per scopi benefici, dati anche questi che ribadiscono l’attenzione al bene collettivo e sociale, la mission finale e ideale della Cooperativa di Consumo di Premariacco.

L’Assemblea dei soci riconferma il Collegio sindacale e due membri del Consiglio d’amministrazione – Bruno Bruni e Paola Di Qual –, elegge la nuova consigliera Federica Tabacchi e ringrazia per il prezioso operato la Consigliera Mirella Berdini che si ritira dalla funzione.