Si cerca un giovane che non da sue notizie da 24 ore.

È decollato da Tolmezzo l’elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia questo pomeriggio intorno alle 15 su richiesta della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

L’intervento riguarda la ricerca di un giovane uomo che non dà notizie di sé da circa 24 ore. Dalle informazioni il giovane era impegnato in una camminata in solitaria, nell’area di Dogna Chiusaforte.

Operano i militanti del Soccorso alpino Guardia di finanza di Tarvisio, e i Volontari del Soccorso Alpino di Moggio Udinese.