Lutto in Friuli, è morto l’architetto Amerigo Cherici

Lutto in Friuli per la morte dell’architetto Amerigo Cherici, scomparso improvvisamente nella notte tra venerdì e sabato. Settantotto anni e originario del casertano, era molto conosciuto in Friuli per il suo lavoro nel campo dell’urbanistica e dell’architettura.

Dopo essersi laureato al Politecnico di Milano, Cherici si era stabilito in Friuli, dove aveva concentrato la maggior parte della sua carriera professionale nel settore pubblico. In particolare, aveva sviluppato una forte attenzione nei confronti della relazione tra urbanistica, architettura e storia, cercando di motivare gli orientamenti e i criteri di progettazione in modo da rispettare l’identità dei luoghi.

Tra i suoi progetti più noti, Cherici aveva lavorato al parco archeologico e monumentale di Aquileia, in collaborazione con Marcello D’Olivo, oltre a pianificare e progettare il porto e il paesaggio urbano di diverse città come Udine, Aquileia, Lignano, Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Grado e Trieste.

Tra le opere più famose anche la pista ciclabile Grado-Palmanova, premiata con il premio nazionale Iqu-Innovazione e qualità urbana a Rimini nel 2009. La scomparsa di Amerigo Cherici rappresenta una grande perdita per il mondo dell’architettura e dell’urbanistica, ma il suo lavoro continuerà a ispirare e motivare coloro che condividono la sua passione per la creazione di spazi pubblici che rispettino l’identità e la storia dei luoghi in cui sono inseriti.

Il cordoglio del Friuli per la scomparsa di Amerigo Cherici.

!Ancora increduli apprendiamo della scomparsa di Americo Cherici, candidato nella Lista di Spazio Udine a sostegno di Ivano Marchiol – commenta il candidato sindaco di Udine Alberto Felice De Toni – . Uomo saggio, di grande umanità e generosità, per tutti “Amerigo”, come si faceva chiamare. Architetto che con passione ha sempre portato la sua visione di una Udine a misura di persona. Io, insieme a tutte le candidate e a tutti i candidati, addolorati ci stringiamo attorno alla famiglia e ai suoi compagni e alle sue compagne. Questa campagna elettorale, in cui anche lui credeva, non potrà che proseguire nel suo ricordo”.

“Esprimo profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’architetto Americo Cherici e tutta la mia vicinanza alla famiglia – commenta Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG – . Nel corso di tutta la sua vita ha dimostrato un generosissimo impegno civile illuminato da una profonda e geniale capacità di leggere il territorio. I suoi insegnamenti sul dovere di riconoscere il territorio e la sua storia, come bene pubblico primario da tutelate. Cherici pubblicò un libro fondamentale per comprendere la struttura urbanistica di Udine, quando io ero sindaco: Udine bellissima. Penso che sia un’opera indispensabile non solo per comprendere la storia di Udine, ma anche per riconoscere quale sia la responsabilità con la quale deve affrontare il proprio futuro. Cherici ebbe un ruolo molto importante nella sistemazione urbanistica di Aquileia. Cherici fu anche candidato nel 2018 con la nostra lista “Open Sinistra FVG” dando un contributo decisivo al successo della nostra lista. La scomparsa di Cherici è una grande perdita per tutta la nostra comunità, ma auspico che i suoi insegnamenti e il suo esempio ci ispirino ancora in futuro, altrimenti vorrà dire che la comunità avrà perduto il rispetto per il proprio territorio.”