Dal Fvg il simulatore di guida che aiuta a prendere la patente

Un simulatore di guida per aiutare gli allievi a prendere la patente.

Arriva dal Friuli Venezia Giulia il futuro delle autoscuole. Ikon, digital farm di Staranzano (Gorizia), ha realizzato un rivoluzionario simulatore di guida che, grazie a tecnologie d’avanguardia, permetterà agli allievi di oltre 200 autoscuole ACI “Ready2Go” in tutta Italia di imparare a guidare in totale sicurezza attraverso un’esperienza virtuale che riproduce la guida su strada con un realismo mai raggiunto in precedenza da sistemi simili.

Il cuore del sistema ideato da Ikon è rappresentato da un visore VR (Virtual Reality) che rende obsoleti i grandi schermi su cui si basavano le simulazioni di vecchia generazione. Gli allievi indosseranno il visore sedendosi in un “abitacolo” in cui tutte le componenti – dallo sterzo ai pedali fino al telaio e alla seduta – sono ottimizzate per restituire le sensazioni fisiche di un vero veicolo.

“Si tratta del primo simulatore di guida in realtà virtuale appositamente pensato per le autoscuole – ha dichiarato Enrico Degrassi, Fondatore e Amministratore Delegato di Ikon- e permette una simulazione estremamente accurata della fisica del veicolo in tutte le condizioni di guida. Il software è realizzato sulla base del motore grafico “3D Unreal Engine”, da anni il punto riferimento nel settore dei videogiochi, che abbiamo adattato alle esigenze didattiche di una autoscuola. Con un software così performante possiamo offrire una resa visiva di altissimo livello, totalmente immersiva e realistica, in diversi contesti, dai tracciati urbani a quelli autostradali fino al tracciato del Centro di Guida Sicura di Vallelunga, il tutto con variabili come la guida di giorno o di notte o in condizioni atmosferiche difficili, come in caso di nebbia”.

I visori VR consentono agli allievi di vedere tutto ciò che circonda l’automobile, compresi gli elementi riflessi negli specchietti retrovisori, garantendo così una simulazione di guida a 360°. L’istruttore può seguire la prova dell’allievo utilizzando semplicemente un tablet. Il simulatore realizzato da IKON unisce tecnologie hardware e strumenti software innovativi per metterli a disposizione delle autoscuole Aci “Ready2Go” e formare gli allievi ancor prima che affrontino le strade e il traffico nel mondo reale.

