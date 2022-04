L’incidente a Cividale del Friuli.

Incidente oggi intorno alle 12 e 40 a Cividale del Friuli. Per cause da accertare, un’auto si è ribaltata su un fianco in via Cormons e l’autista era intrappolata al posto di guida.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cividale che dopo aver stabilizzato il veicolo hanno tagliato il parabrezza del mezzo e, in collaborazione con il personale sanitario del 118 hanno estricato dall’autovettura la guidatrice che è stata presa in carico dai sanitari.

L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso con la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro

