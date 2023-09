Tragico schianto ad Azzano Decimo: muore un motociclista, grave l’altro

Incidente mortale tra auto e moto ad Azzano Decimo.

Tragico incidente mortale tra auto e moto ad Azzano Decimo. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 settembre. Due le persone, entrambe in sella alla moto, soccorse dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella frazione di Corva, nel territorio comunale di Azzano Decimo.

Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate una moto e una vettura. Due le persone che viaggiavano sulla moto. Una delle due persone che viaggiavano sulla moto ha perso i sensi ed è stato necessario avviare le manovre di rianimazione. Si tratta di un uomo per il quale, purtroppo, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’ambulanza, quello dell’automedica e l’elisoccorso. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Per la seconda persona in sella alla moto è stato disposto il trasporto in ambulanza, per una prima valutazione, all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. In seguito è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria del Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie.