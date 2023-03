La morte del poliziotto Luca Deotti.

Luca Deotti, un poliziotto di 54 anni di Precenicco, è morto dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Viene ricordato dai suoi colleghi come una persona splendida e un agente esperto che svolgeva il suo lavoro con grande umanità. Purtroppo, Deotti è scomparso a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo e che lo ha strappato all’affetto della sua famiglia.

Nato a Latisana il 6 luglio del 1968, Deotti aveva prestato servizio nella polizia durante il servizio di leva e poi aveva deciso di entrare a far parte del Corpo nazionale in modo stabile. Aveva lavorato a Udine, Milano, Trieste e di nuovo a Udine. Durante la stagione estiva, aveva spesso l’incarico di trasferirsi al Commissariato di Lignano Sabbiadoro dove effettuava i servizi di controllo del territorio anche in moto.

In Questura a Udine faceva parte della Squadra volante e, alternandosi con i colleghi, svolgeva tutti i compiti legati al pronto intervento. Luca Deotti aveva l’hobby del tiro al piattello che gli era stato trasmesso dal padre. Deotti lascia la moglie Roberta, i figli Sara e Alessandro, i genitori Aristide e Luisa, il fratello Cristian. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa di Precenicco.