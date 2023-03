Olimpiadi delle Neuroscienze, il più bravo è un quindicenne di Tolmezzo

Matteo Roia, 15 anni, di Tolmezzo, è il vincitore delle Olimpiadi di Tolmezzo, selezione regionale.

Un quindicenne di Tolmezzo, Matteo Roia, è il vincitore della selezione regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, che si è svolta venerdì 17 marzo a Trieste. Matteo frequenta l’Isis Paschini-Linussio di Tolmezzo. Ha gareggiato contro altri 35 partecipanti provenienti da 12 scuole superiori del Friuli Venezia Giulia, tra cui Gemona, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, San Daniele, Trieste e Udine, ed è stato il vincitore della competizione.

Matteo Roia accederà alla fase nazionale e rappresenterà il Friuli Venezia Giulia alla gara nazionale che si terrà a Napoli in maggio. In caso di vittoria, rappresenterà l’Italia alla competizione internazionale che si svolgerà quest’estate a Washington, DC, in concomitanza con il Congresso annuale dell’American Psychological Association (Apa).

Matteo Roia all’isis di Tolmezzo frequenta la seconda ed è appassionato di neuroscienze. Durante la competizione, i partecipanti hanno affrontato diverse domande, tra cui cruciverba, domande a scelta multipla e domande a bruciapelo, riguardanti temi come la biologia del cervello, la memoria, le emozioni, il dolore e lo stress, ma anche le droghe e le malattie del sistema nervoso.

Durante l’intervallo della gara, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assistere all’intervento di Fabrizia Cesca, neurobiologa del Dipartimento di Scienze della Vita all’Università di Trieste, dal titolo “Nel nostro cervello ci sono le stelle”. Tra gli altri partecipanti alla gara Alice Mugani, del liceo Marinelli di Udine, che ha ottenuto il secondo posto, e Eleonora Culot, dell’Isis Malignani di Udine, che ha ottenuto il terzo posto.