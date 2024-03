Uomo trovato morto in un casolare abbandonato di Maniago

L’uomo è stato trovato senza vita in un casolare vicino alla linea ferroviaria.

Un uomo è stato trovato senza vita a Maniago all’interno di un casolare abbandonato, situato nelle vicinanze della linea ferroviaria, nella prima periferia della città.

Il macabro ritrovamento è avvenuto durante un normale controllo delle aree disabitate da parte delle della polizia locale. Sul posto anche i carabinieri per le indagini volte a stabilire la causa del decesso. Non si esclude alcuna possibilità, anche se sembra che l’ipotesi più plausibile sia quella di una morte accidentale.

L’uomo infatti potrebbe essere stato vittima delle esalazioni di monossido di carbonio, un pericolo noto soprattutto in ambienti chiusi e poco ventilati come il casolare abbandonato in questione. Tuttavia, al momento, si tratta solamente di supposizioni e sarà necessario attendere i risultati delle indagini. La Procura di Pordenone ha avviato un’inchiesta.