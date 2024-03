L’Oasi dei Quadris di Fagagna riapre le sue porte per Pasqua

Riapre l’Oasi dei Quadris di Fagagna.

L’Oasi dei Quadris di Fagagna sta per riaprire le sue porte in occasione della Pasqua. Un appuntamento per gli amanti della natura e per tutti coloro che desiderano immergersi in uno degli ecosistemi più suggestivi della regione.

I volontari e gli addetti comunali hanno lavorato instancabilmente per preparare l’area, mettendo in sicurezza i percorsi e garantendo un ambiente accogliente e fruibile per i visitatori. Per Pasqua l’Oasi sarà accessibile dalle 15 alle 18, mentre per Pasquetta dalle 10 alle 18. Poi resterà aperta al pubblico tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 10 alle 18.30, dal mese di aprile fino alla fine di ottobre.

Sono una quindicina i volontari sarà a disposizione per guidare e assistere i visitatori, offrendo un’esperienza indimenticabile nel cuore della natura. Le guide esperte accompagneranno i visitatori lungo i percorsi, svelando i segreti delle varie specie ospitate e conducendo alla scoperta dei tesori nascosti dell’Oasi, parte integrante dell’Area Natura 2000.

Tra le principali attrazioni dell’Oasi ci sono la cicogna bianca, impegnata nella costruzione del nido e con le prime schiuse previste per maggio. Circa ottanta esemplari gli esemplari presenti che si fanno notare per il loro volo elegante e il caratteristico ticchettio del becco, creando uno spettacolo affascinante per grandi e piccini. Un’altra specie di grande valore è l‘ibis eremita, attualmente in fase di nidificazione.

Ma non sono solo gli uccelli a popolare l’Oasi dei Quadris. Sei cavalli Konik, rarità provenienti solo dall’Olanda e dalla Polonia, trovano qui il loro habitat ideale. Il Konik è il frutto di un incrocio avvenuto nei primi anni del Novecento tra il Tarpan e il pony da lavoro polacco.