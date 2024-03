Il tennistavolo di Gemona fa il pieno di medaglie al torneo di Terni

Ottimi risultati per il Tennistavolo di Gemona al torneo giovanile di Terni.

La squadra sportiva dilettantistica Tennistavolo Gemona ASDCR “Raimondo d’Aronco” si è aggiudicata diverse medaglie e vari gradini del podio al torneo giovanile “Nex Gen” che si è tenuto a Terni.

La federazione italiana tennistavolo FITET ha infatti pubblicato le classifiche, che rendono grande onore e orgoglio ai nostri giovani sportivi friulani. La medaglia d’oro è andata a Anna Nenis nella categoria Under 15 e Under 17 femminile, mentre le medaglie d’ argento se le sono aggiudicate Irene Ermacora in Under 15 e Anna Brollo in Under 13. Medaglia di bronzo per Viola Picco, in Under 11 e Irene Ermacora in Under 17. La squadra si è aggiudicata un netto secondo posto assoluto tra tutte le avversarie in competizione.