Il Carnevale sotto le stelle a Fiume Veneto.

Saranno 14 i carri allegorici che sfileranno per l’ottava edizione del “Carnevale sotto le stelle”, organizzata dal Comune di Fiume Veneto sabato 27 gennaio, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio e la Pro Loco Fiume in Festa, oltre ad altre associazioni e tanti volontari.

Grandi e piccini affolleranno le vie del centro di Fiume Veneto, per l’occasione chiuse al traffico, dalle 20 alle 24. Già nel pomeriggio si vedranno le prime maschere: il ‘Carnevale dei Ragazzi’, organizzato dalla parrocchia San Nicolò Vescovo, in cui vi saranno spettacoli, animazione e giochi gonfiabili a cura del Comune di Fiume Veneto.

“Come già accade da qualche anno – dichiara il Sindaco Jessica Canton -, anche per il 2024 la sfilata di sabato a Fiume Veneto è tra gli appuntamenti di apertura del periodo di carnevale, insieme ai prestigiosi carnevali di Venezia e Firenze. Il Carnevale sotto le stelle è ormai una tradizione, un’atmosfera notturna particolarmente gioiosa, in grado di regalare serenità e svago in particolare ai nostri bambini; ed infatti saranno proprio i bambini delle nostre scuole d’infanzia, insieme alle famiglie, ad aprire la sfilata.



Un ringraziamento doveroso – conclude il Sindaco Canton – a tutte le persone e associazioni che con la loro disponibilità hanno supportato l’organizzazione di una manifestazione che ha sempre riscosso grande successo.”



A testimonianza della risonanza dell’evento – in grado di attirare alcune migliaia di persone provenienti anche dal vicino Veneto – quest’anno il Carnevale sotto le stelle ha ottenuto anche il marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” che premia le iniziative in sintonia con i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.