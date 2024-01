L’edizione 2024 della Timent Run.

Il conto alla rovescia è partito: tra poco più di quattro mesi, domenica 26 maggio, a Latisana torna la Timent Run 10K, corsa che dal 2020 – con un coraggioso debutto in piena pandemia – ha lo scopo di valorizzare il territorio bagnato da quello che è stato definito l’ultimo fiume selvaggio d’Europa: il Tagliamento, in friulano “Timent”.

Le iscrizioni sono aperte da qualche giorno e l’evento organizzato dall’Athletic Club Apicilia ha le carte in regola per confermare la crescita delle ultime stagioni. Si correrà sullo stesso percorso che ha caratterizzato l’apprezzata edizione 2023: un tracciato che, seguendo il corso del Tagliamento, unirà idealmente i centri di Latisana e Ronchis, nella Bassa Friulana, vicino a Lignano Sabbiadoro, ad una cinquantina di chilometri da Udine.

Il percorso.

Il percorso, un anello quasi interamente asfaltato, è stato omologato l’anno scorso dalla Federazione italiana di atletica leggera ed è assai scorrevole: l’ideale per chi verrà a Latisana (dove, in Piazza Indipendenza, saranno posizionati partenza e arrivo) con l’obiettivo di correre veloce, ma anche per chi approfitterà della Timent Run 10K per andare alla scoperta di un territorio ricco di attrattive, perché in fondo il cronometro non è tutto. La gara è anche valida come prova del 42° Circuito di Coppa Friuli, tradizionale rassegna podistica che si svilupperà da marzo a ottobre e di cui la Timent Run 10K costituirà la quinta tappa su otto.

Un weekend all’insegna della corsa.

Salvatore Vazzana, presidente della società organizzatrice Athletic Club Apicilia, club con 30 anni di storia e svariate esperienze organizzative, preannuncia un weekend all’insegna della corsa: “Inizieremo venerdì 24 maggio con la ‘Camminare insieme passo dopo passo’, manifestazione aperta a tutti su un percorso inedito lungo gli argini del Tagliamento. Sabato 25 maggio toccherà alla Timent Run Family, altra corsa aperta a tutti, e alla Camminata sul Timent in cuffia ‘WalkZone’, un evento per gli amanti del fitness che potranno svolgere attività fisica all’aperto abbinata alla musica, attraverso l’utilizzo di cuffie wireless, diretti dalla voce di un istruttore. Poi, la domenica mattina, toccherà alla prova agonistica, che coinvolgerà atleti di diverse regioni. L’obiettivo è arrivare ad un ampio coinvolgimento del territorio, in modo che l’evento sportivo diventi una significativa occasione di visibilità anche per le realtà produttive locali”.

L’edizione 2024 della Timent Run 10K coinciderà con la terza edizione del Trofeo Dino Selva, a ricordo di un cittadino di Ronchis particolarmente appassionato di podismo, tanto da essersi cimentato in diversi eventi a livello nazionale. Ha già confermato la presenza anche Silvia Furlani, la runner friulana, da oltre 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni parte d’Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia.

Come iscriversi alla Timent Run.

Le iscrizioni, sino ad un massimo di 500 atleti, sono possibili attraverso il portale www.endu.net, oppure inviando una e-mail all’indirizzo timentrun@evodata.it. La quota individuale d’iscrizione, in vigore sino al 31 marzo, è di 13 euro (poi aumenterà a 15). Mentre per i gruppi formati da almeno 10 atleti, la tariffa, sino al 30 aprile, sarà di 12 euro (poi aumenterà a 15 euro). Quota ridotta, invece, per gli iscritti alla Coppa Friuli: 10 euro senza gadget e 15 con gadget (sino al 1° maggio). Appuntamento al 26 maggio. La Timent Run 10K promette spettacolo.