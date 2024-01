Fiamme e fumo in una villetta, edificio inagibile dopo l’incendio

Incendio a Fontanafredda.

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, 9 gennaio, in una villetta unifamiliare di Fontanafredda, in via Antonini 41. Sul posto sono intervenute due squadre del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone provenienti dalla sede centrale e Sacile, supportate dall’autoscala e dal funzionario di guardia.

Anche a fronte della copiosa produzione di fumo, che ha coinvolto l’intera abitazione, i pompieri sono riusciti con rapidità a mettere sotto controllo l’evento, ma l’intervento non è bastato a tutelare gli interni dell’abitazione che per questo sono stati dichiarati inagibili. Nessuna persona risultava coinvolta.