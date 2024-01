In Friuli una “succursale” di Predappio, al bar in vendita i cimeli del Duce

I cimeli del Duce in vendita nel bar di un’area di servizio in Friuli.

Calendari, fibbie, portachiavi, busti, boccali e maglie, tutti dedicati a Benito Mussolini: accade nel Friuli Occidentale, nel bar di un distributore tra la A28 e la Cimpello-Sequals, a Fiume Veneto. Accanto alla cassa del locale, infatti, c’è un’intera parete dedicata a questi gadget e non si tratta di esposizione, ma di vendita.

Vendita che, a quanto pare, ha pure un buon riscontro: un business basato sulla nostalgia che, secondo il gestore (di origine albanese) attira clienti anche da fuori regione. Non solo: molti si sono recati al bar per fare i regali di Natale ad amici o parenti.

Non si tratta di un’attività recente, risale a due gestioni fa e la clientela non è composta solo da “anziani nostalgici”, ma pure da giovani. Nessuno degli avventori, a quanto pare, si è mai lamentato della scelta commerciale: solo due in otto anni. Il prezzo degli articoli varia da pochi euro a diverse decine, alla portata, quindi, di tutte le tasche e i prodotti arrivano proprio da Predappio, che, su quella nostalgia, ci campa.