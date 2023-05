I bimbi del Fvg impegnati nella difesa del mare.

Hanno messo a disposizione la loro fantasia e la loro creatività a difesa del mare: sono stati premiati oggi a Trieste tutti i bambini di età tra i 3 e i 6 anni delle scuole dell’infanzia del Friuli Venezia Giulia che negli scorsi mesi hanno partecipato al Concorso “Martina Stella di Mare” promosso dalla Associazione Marevivo – Delegazione FVG per coinvolgere anche i più piccoli nella tutela del mare.

Questa mattina i partecipanti hanno ricevuto l’attestato di “Amico/a di Martina” dalle mani dell’artista e fumettista per bambini Nicoletta Costa, creatrice del personaggio Martina Stella di Mare, e i progetti da loro elaborati sono stati esposti in Sala Xenia, dove resteranno visibili a tutti fino a mercoledì 7 giugno, secondo l’orario 9-12.30 e 16-18.

Il progetto del concorso nasce sulla scia del personaggio di Martina Stella di Mare, creato dalla Costa, in collaborazione con l’Associazione Marevivo FVG e protagonista di un libro presentato in anteprima alla “Notte dei Ricercatori 2022”. Scopo del volumetto è accompagnare i piccoli alla scoperta del mare, della sua biodiversità e dei problemi che lo affliggono: primo fra tutti la plastica e l’inquinamento.

Sulla scia del successo del volume, distribuito a scuole ed ospedali di tutto il Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto, grazie all’intesa con la Regione Fvg e al sostegno dei Rotary Club di Trieste e di Venezia Castellana, Marevivo ha pensato di coinvolgere ulteriormente le scuole dell’infanzia con un concorso, cui negli scorsi mesi, nel solo FVG, hanno preso parte oltre 1500 bambini tra i 3 e i 6 anni.

Le scuole del FVG che hanno partecipato all’iniziativa sono: la scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Iqbal Masih (Trieste), la Scuola dell’Infanzia C. Stuparich (Trieste), la Scuola dell’Infanzia Filzi – Grego (Trieste), la Scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Gesù (Trieste), Scuola dell’infanzia Sorelle Agazzi (Trieste), I’Istituto comprensivo Divisione Julia – Miela Reina (Trieste), la Scuola dell’infanzia Delfino Blu (Trieste), Scuola dell’infanzia Mille Bimbi (Trieste), l’IC 3 (Udine), l’IC Pozzuolo del Friuli – Terenzano (UD), l’IC Dante Alighieri – Staranzano (GO), l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci – Ronchi dei Legionari (GO), la Scuola dell’infanzia M. Fain di Grado (GO), la Scuola di Mortegliano (GO) e la Scuola dell’Infanzia di Montenars (UD).

L’obiettivo del concorso è sensibilizzare i bambini su queste tematiche sempre più attuali e insegnare loro come nasca l’inquinamento, quali siano le piccole azioni quotidiane che si possono fare per ridurlo, cosa potrebbe succedere se continuassimo ad adottare comportamenti sbagliati e cosa invece otterremmo se tutti, adulti e bambini, avessimo una condotta volta a preservare il nostro mare. L’iniziativa, che sarà anche presentata in un evento internazionale a Palermo come best practice, varcherà presto i confini nazionali perché il volume sarà tradotto in tante altre lingue, a partire da tedesco e francese.