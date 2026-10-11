Barcolana 2026, Arca Sgr trionfa ancora: quarta vittoria consecutiva per Furio Benussi

La Barcolana58 è ancora di Arca Sgr. Per il quarto anno consecutivo, l’imbarcazione del team Fast and Furio Sailing, capitanato da Furio Benussi, ha conquistato la Coppa d’Autunno, tagliando per prima il traguardo della grande regata nel golfo di Trieste.



Un nuovo successo per l’equipaggio triestino, che conferma il proprio dominio nella manifestazione velica. Arca Sgr ha completato il percorso in un’ora, 5 minuti e 9 secondi, arrivando davanti a piazza Unità d’Italia e conquistando così la quarta vittoria di fila.

Arca Sgr regina della Barcolana per il quarto anno

La 58esima edizione della Barcolana, partita questa mattina, domenica 11 ottobre, alle 10.30 con il tradizionale colpo di cannone, ha visto la partecipazione di 1.858 imbarcazioni, confermando ancora una volta il grande richiamo internazionale della Coppa d’Autunno. Tra i protagonisti più attesi c’era proprio il team di Furio Benussi, chiamato a difendere il primato conquistato nelle tre precedenti edizioni. Una sfida conclusa con un altro successo, che porta a quattro la serie di vittorie consecutive dell’imbarcazione.



Per Arca Sgr si tratta dell’ennesima conferma ai vertici della manifestazione, in una competizione che ogni anno riunisce nel golfo di Trieste velisti professionisti, grandi campioni internazionali e migliaia di appassionati.

La festa si sposta sulle Rive di Trieste

Dopo l’arrivo della prima imbarcazione, la festa della Barcolana si trasferisce sulle Rive, davanti a piazza Unità d’Italia, dove si concentrano i festeggiamenti per la vittoria di Benussi e del suo equipaggio. La giornata prosegue con l’arrivo delle altre barche impegnate nella regata, mentre Trieste continua a vivere uno degli appuntamenti più importanti del proprio calendario sportivo e turistico.



Per Furio Benussi e il team Fast and Furio Sailing, intanto, è già tempo di festeggiare: la Coppa d’Autunno resta nelle loro mani per il quarto anno consecutivo.