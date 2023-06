Gattino salvato dai vigili del fuoco.

Nel pomeriggio di ieri, 11 giugno 2023, la squadra del distaccamento di Muggia dei vigili del fuoco è intervenuta in località Caresana nel comune di San Dorligo della Valle per soccorrere un gattino bloccato sul tetto di una casetta.

Giunti sul posto i vigili del fuoco sono stati informati che nel frattempo il felino era caduto nel camino ed era intrappolato sul fondo della canna fumaria. I pompieri hanno calato una corda nel camino per prendere la misura della canna fumaria al fine di bucare il camino per raggiungere il gatto. Successivamente hanno provveduto a forare il muro in corrispondenza della canna fumaria riuscendo a liberare il micio.