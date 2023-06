Minacciata una giornalista del Messaggero Veneto.

Era andata in un bar di Udine per raccogliere una testimonianza in merito alla rapina di pochi giorni fa in via de Rubeis, ma poco dopo è stata minacciata e insultata: la giornalista del Messaggero Veneto ha così deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.

La signora dietro al bancone del locale, infatti (che in un primo momento al telefono, quando la collega si era presentata, era stata cortese e disponibile) ha iniziato, davanti a tutti i clienti, ad aggredirla verbalmente, rivolgendosi poi a un uomo presente in quel momento all’interno del bar chiedendogli di cacciarla via.

L’uomo, con fare minaccioso, ha intimato alla giornalista di andarsene alzando il braccio, a pochi centimetri dalla sua faccia, nell’intento di indirizzarla verso l’uscita. Una volta all’esterno, altri due clienti, entrambi usciti dal locale subito dopo la giornalista, hanno cominciato a guardarla con insistenza mentre saliva sulla sua auto, parcheggiata nelle immediate vicinanze. La signora, oltre ad insultare la collega, le ha più volte urlato di non azzardarsi a scrivere un articolo.

Alla giornalista è arrivata anche la solidarietà di Assostampa Fvg e Ordine regionale dei giornalisti che rilanciano nell’occasione il tema della sicurezza dei professionisti dell’informazione nell’esercizio sempre più a rischio del proprio lavoro, tutelato dalla Costituzione.