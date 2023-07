E’ Alessandro Ciriani il sindaco più amato in Friuli.

Se Massimiliano Fedriga perde una posizione ma resta sul podio dei più amati, tutti i sindaci degli ex capoluoghi di provincia in Fvg perdono consensi: il migliore, comunque, si conferma Alessandro Ciriani, primo cittadino di Pordenone.

A dirlo è la nuova edizione del Governance Poll, la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali, svolta per Il Sole 24 Ore da Noto Sondaggi. Il più amato in Italia è il sindaco di Milano Beppe Sala, apprezzato dal 65% dei suoi concittadini. Perde quindi il primo posto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, superato anche da Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (centrodestra, 64,5%), seguito dai due sindaci di centrosinistra Antonio Decaro (Bari, con 64%) e Michele Guerra (Parma, 63%), che si piazza al quarto posto ex aequo con Brugnaro.

Come detto, Ciriani è il primo sindaco friulano a comparire in classifica, al 16esimo posto col 56,5% dei consensi, ma l’anno scorso era decimo (preferenze all’elezione, 58%). Al secondo posto regionale, Rodolfo Ziberna, primo cittadino di Gorizia (l’anno scorso non era in classifica) col 52,2%; chiude il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, al 65esimo posto col 50,5% dei consensi mentre nel 2022 era 50esimo (alle elezioni aveva preso il 51,4%).