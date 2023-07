Governatori più amati d’Italia, Fedriga perde una piazza: è terzo

Classifica dei governatori più amati d’Italia, Fedriga al terzo posto, superato da Bonaccini e Zaia.

Colpo di scena nella classifica dei governatori più amati d’Italia: il presidente leghista della Regione Veneto Luca Zaia non è più al primo posto, e Massimiliano Fedriga non è più secondo. A superarli, infatti, è il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Pd. Stiamo parlando naturalmente dell’edizione 2023 del Governance Poll, la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali, svolta per Il Sole 24 Ore da Noto Sondaggi. E i numeri parlano chiaro: Bonaccini 69% dei consensi, Zaia 68,5% (lo scorso anno 70%). A completare il podio il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, anch’egli leghista come Zaia, che scende dal secondo al terzo posto e si ferma al 64%, in lieve calo rispetto allo scorso anno, quando aveva il 68%.

Tra i sindaci a spuntarla è il primo cittadino di Milano Beppe Sala, apprezzato dal 65% dei suoi concittadini. Perde quindi il primo posto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, superato anche da Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (centrodestra, 64,5%), seguito dai due sindaci di centrosinistra Antonio Decaro (Bari, con 64%) e Michele Guerra (Parma, 63%), che si piazza al quarto posto ex aequo con Brugnaro.