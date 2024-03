Il consorzio olio Evo Fvg a Olio Capitale con una tavola rotonda

Si è svolta nel pomeriggio odierno a Trieste, alla 16^ edizione del Salone degli oli extravergine Olio Capitale in corso nel centro espositivo del capoluogo giuliano, la tavola rotonda dal titolo “Un frantoio industria 4.0 per un olio di qualità in regione Friuli Venezia Giulia”.

All’incontro sono intervenuti per la direzione centrale agricoltura del Friuli Venezia Giulia Marco Gabai, Paolo Tonello, direttore del servizio fitosanitario dell’Ersa, Bruno Della Vedova, presidente del consorzio produttori olio Evo FVG che ha organizzatola tavola rotonda, che ha parlato nello specifico del consorzio e del frantoio 4.0 avviato lo scorso anno. Tra i relatori anche Emanuele Battista assaggiatore esperto, che ha spiegato le differenze tra i vari oli extravergine di oliva.

Ospite della tavola rotonda anche Gianfranco Cassin, presidente dell’associazione Etica del Gusto che ha parlato dell’utilizzo dell’olio evo in pasticceria. L’incontro , moderato dalla giornalista Monica Bertarelli, ha visto la partecipazione di un pubblico molto interessato, coinvolto alla fine nella degustazione del primo olio evo prodotto dal Consorzio regionale.