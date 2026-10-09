Marley, il pastore tedesco cieco che salva vite: la sua storia conquista il FVG

È cieco dalla nascita, ma questo non gli ha impedito di diventare un cane da soccorso e di conquistare due importanti brevetti. Marley, un pastore tedesco salvato dalla soppressione nel 2019, è il primo cane cieco in Italia ad aver ottenuto le certificazioni per la ricerca di persone scomparse con la Protezione civile e per il salvataggio in mare. Una storia di riscatto e determinazione che oggi, venerdì 9 ottobre, è arrivata anche a Trieste.



Marley, accompagnato dai suoi proprietari Carlotta Nelli e Marco Chimenti, è stato accolto dagli assessori regionali Pierpaolo Roberti, titolare delle deleghe alla Sicurezza e alle Autonomie locali, e Riccardo Riccardi, assessore alla Salute e alla Protezione civile.

Da un destino segnato al brevetto per il soccorso

La storia di Marley comincia con una sfida che sembrava insuperabile. Nato cieco, il pastore tedesco rischiava di essere soppresso, ma nel 2019 la sua vita è cambiata grazie a Carlotta e Marco, una coppia originaria di Pisa che ha deciso di adottarlo e dargli una possibilità.



Da allora, attraverso un percorso di addestramento e un forte legame con i proprietari, Marley ha raggiunto traguardi straordinari, diventando il primo cane cieco in Italia brevettato sia per la ricerca di persone scomparse sia per il salvataggio in mare. La sua vicenda ha conquistato anche il mondo dei social e ispirato la pubblicazione di libri.



“La storia di Marley è la testimonianza di come la disabilità può non essere un limite ma una forza. Il suo percorso dimostra che con fiducia e impegno si possono raggiungere traguardi che sembravano impossibili”, hanno sottolineato i due assessori regionali durante l’incontro.



Roberti ha evidenziato il significato di questa esperienza: “È una storia che invita a superare i pregiudizi e a riconoscere il valore delle differenze. Carlotta e Marco hanno accolto Marley e creduto nelle sue potenzialità, offrendogli un’opportunità che ha cambiato la vita di tutti e tre”.



Riccardi si è invece soffermato sul valore dell’impegno nel volontariato: “Il percorso di Marley valorizza il lavoro dei volontari della Protezione civile. Preparazione, dedizione e spirito di servizio possono trasformare una sfida in un contributo alla comunità. La sua storia è fonte di ispirazione per chi vuole avvicinarsi alla Protezione civile, anche con il proprio amico a quattro zampe”.

Marley incontra il pubblico alla Barcolana

Chi desidera conoscere da vicino questo speciale pastore tedesco avrà un’occasione già domani. Sabato 10 ottobre, alle ore 16, Marley sarà in piazza Unità d’Italia a Trieste, nell’ambito degli appuntamenti di Barcolana 58. Un incontro aperto al pubblico per scoprire la storia di un cane che, nonostante la cecità, è riuscito a diventare un simbolo di coraggio, fiducia e capacità di superare gli ostacoli.