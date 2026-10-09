Da Gioele Dix ad Amanda Sandrelli, il grande teatro arriva a Codroipo e Lestizza

Al via la stagione teatrale a Codroipo e Lestizza.

Da Giulio Scarpati e Amanda Sandrelli a Stefania Rocca, da Gioele Dix a Paolo Hendel, passando per gli Oblivion e tanti altri protagonisti del teatro italiano. Codroipo e Lestizza si preparano a una nuova stagione teatrale con 14 spettacoli in abbonamento, tra commedie, grandi classici, musica, danza e teatro contemporaneo. Un programma che accompagnerà il pubblico da novembre 2026 a marzo 2027, con appuntamenti dedicati anche alle famiglie e alla memoria del terremoto del Friuli.

I cartelloni sono stati presentati giovedì 8 ottobre nella sala consiliare del Municipio di Lestizza. L’iniziativa è realizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) insieme alle amministrazioni comunali. Otto spettacoli saranno ospitati dal Teatro Benois De Cecco di Codroipo e sei dall’Auditorium comunale di Lestizza, con un calendario pensato per consentire agli spettatori di seguire entrambe le stagioni.

Codroipo, dagli Oblivion a Giulio Scarpati e Amanda Sandrelli

Il primo appuntamento a Codroipo sarà giovedì 5 novembre con il concerto fuori abbonamento Friuli, 1976: voci dalla terra, eseguito dall’Orchestra di Fiati della Livenza diretta dal maestro Walter Bonadè. Un omaggio alle vittime del terremoto e alla capacità di rinascita del Friuli, offerto gratuitamente agli abbonati della nuova stagione.

Il cartellone in abbonamento partirà invece mercoledì 11 novembre con gli Oblivion, protagonisti del musical Win for Life, uno spettacolo che affronta con ironia il desiderio di ricchezza attraverso musica, comicità e continui colpi di scena.

Il 22 novembre, alle 18, spazio anche ai giovani con Il giardino dei ciliegi di Anton Čechov, spettacolo vincitore del 33° Palio Teatrale Studentesco Città di Codroipo, portato in scena dalla compagnia Mattiammazzo del Liceo Marinelli di Udine. L’ingresso sarà gratuito.

Il 2 dicembre arriverà Gianfelice Imparato con Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, nell’adattamento diretto da Leo Muscato, ambientato nei primi anni Ottanta. L’11 gennaio sarà invece la volta di Filippo Capobianco con Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto, spettacolo che mescola poesia, teatro e ironia generazionale.

Il 2 febbraio la Jakop Ahlbom Company presenterà Lebensraum, un omaggio senza parole a Buster Keaton, tra illusionismo, teatro fisico e musica dal vivo. Il 14 febbraio arriverà Scaramuccia, con la regia di Marco Zoppello, ambientato nella Creta veneziana del Seicento.

Tra gli appuntamenti più attesi anche quello del 23 febbraio con Stefania Rocca e Franco Castellano, protagonisti di Quando scende la notte di Hanif Kureishi, diretti da Franco Però. Il 5 marzo Balletto Civile porterà in scena Le Fenicie di Euripide, con regia e coreografia di Michela Lucenti, una rilettura contemporanea della tragedia classica attraverso parole e movimento.

A chiudere la stagione, martedì 16 marzo, saranno Giulio Scarpati e Amanda Sandrelli con Cari genitori, commedia di Emmanuel e Armelle Patron che racconta gli equilibri e i conflitti di una famiglia apparentemente unita, con la regia di Antonio Zavatteri.

Lestizza, da Jannacci a Gioele Dix: sei spettacoli in programma

Anche Lestizza proporrà un cartellone ricco di nomi conosciuti e linguaggi differenti. Prima dell’apertura ufficiale, venerdì 13 novembre alle 20.30, l’Auditorium ospiterà la presentazione gratuita del libro La faglia dentro. Cosa resta del 6 maggio 1976 di Walter Tomada, accompagnata dal trailer del documentario 1976–2026 La forza dei legami, curato da Paolo Patui e prodotto dall’ERT.

La stagione prenderà il via domenica 22 novembre con Simone Colombari e Max Paiella in Jannacci e dintorni, uno spettacolo musicale con band dal vivo dedicato alla figura di Enzo Jannacci e ai grandi artisti che hanno incrociato il suo percorso.

Il 12 dicembre sarà la volta di Sette a Tebe. Questo terribile amore per la guerra, tratto da Eschilo e diretto da Gabriele Vacis, con i giovani interpreti di PoEM. Il 15 gennaio arriverà invece Nemici come prima, commedia di Gianni Clementi interpretata da Francesco Procopio, con la partecipazione straordinaria di Teresa Del Vecchio, ambientata nell’anticamera di un reparto di terapia intensiva.

Il 4 febbraio spazio alla comicità e alle abilità circensi con Nuova Barberia Carloni, spettacolo che ricrea una vecchia barberia di provincia coinvolgendo direttamente gli spettatori.

Il 27 febbraio saliranno sul palco Lucia Vasini e Paolo Hendel con Terzo tempo, commedia di Lidia Ravera diretta da Emanuela Giordano, dedicata ai rapporti personali e alla possibilità di ricominciare anche con il passare degli anni.

Gran finale venerdì 19 marzo con Gioele Dix, protagonista di Arrivato a questo punto, un nuovo spettacolo di cui firma testo, regia e interpretazione, tra racconti personali, comicità e riflessioni sulla vita.

Quattro spettacoli per i bambini e gli abbonamenti

Accanto alle due stagioni principali tornerà a Codroipo anche Piccolipalchi, la rassegna dell’ERT dedicata alle famiglie, ospitata al Centro Culturale Ottagono e sostenuta dalla Fondazione Friuli. Quattro gli appuntamenti: il 13 dicembre Neveade, spettacolo di danza e narrazione in friulano per bambini dai 3 anni; il 24 gennaio Onde, dedicato ai piccoli da 1 a 3 anni; il 28 febbraio Cantamare, per bambini da 1 a 5 anni; e il 14 marzo Piedi nudi, spettacolo di teatro danza in friulano e italiano per la fascia dai 2 ai 5 anni.

La collaborazione tra Codroipo e Lestizza punta anche ad avvicinare nuovi spettatori al teatro. L’assessore alla Cultura di Codroipo, Silvia Polo, ha sottolineato come il calendario sia stato costruito per permettere agli abbonati di seguire entrambi i cartelloni, annunciando quindici nuovi abbonati già registrati.

Il sindaco di Lestizza Eddi Pertoldi ha ricordato il forte sviluppo delle stagioni teatrali regionali dopo il terremoto del 1976, mentre l’assessore Ilario Marangone ha evidenziato l’importanza di continuare a far vivere i luoghi della cultura ricostruiti dopo il sisma. Il presidente dell’ERT Fabrizio Pitton ha richiamato il ruolo del teatro come occasione di incontro tra comunità e generazioni, mentre il direttore Alberto Bevilacqua ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni, artisti e pubblico.

Le nuove sottoscrizioni agli abbonamenti resteranno aperte fino a lunedì 12 ottobre, con la possibilità di scegliere anche una formula congiunta Codroipo-Lestizza. I biglietti per i singoli spettacoli saranno invece disponibili online da lunedì 19 ottobre sul sito ertfvg.it.