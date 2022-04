Pacchetto scuola da 500mila euro per aiutare i bimbi dell’Ucraina

Il Pacchetto scuola per i bambini dell’Ucraina in Fvg.

Un pacchetto scuola in Friuli Venezia Giulia per l’inserimento scolastico dei bambini e dei ragazzi in fuga dalla guerra in Ucraina. La Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali all’Immigrazione e all’Istruzione, ha previsto una serie di misure a favore del settore.

È stato quindi approvato l’incremento della dotazione finanziaria sull’azione 6 “Bando integrazione scolastica” del Programma immigrazione, con l’ulteriore importo di 300mila euro da assegnare alle istituzioni scolastiche regionali che presenteranno richiesta e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte delle scuole.

Oltre a questo pacchetto di risorse aggiuntive la Giunta, su proposta dell’assessore all’Istruzione, è intervenuta con altri 200.000 euro avvalendosi della misura straordinaria prevista nella Legge regionale 13/2021 che riguarda il cosiddetto “pacchetto scuola” per superare le situazioni di criticità presenti nel sistema scolastico regionale e garantire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico in corso.

Si tratta di un intervento che darà un sostegno economico per l’utilizzo di mediatori linguistici e per fornire supporto psicologico mediante specialisti del settore anche alle scuole che non beneficiano dei fondi previsti dal bando integrazione scolastica e che accolgono bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina. La misura verrà illustrata anche al Comitato regionale per l’emergenza.

Gli interventi, come spiegano gli assessori, nascono dalla necessità di agire con urgenza per garantire anche attraverso la mediazione culturale il diritto allo studio e il supporto psicologico ai giovani che giungono in regione e per rispondere alle numerose richieste di supporto economico urgente trasmesse dalle istituzioni scolastiche. L’impossibilità di stabilire con certezza la previsione di spesa necessaria per soddisfare il fabbisogno finanziario degli istituti scolastici fino al termine dell’anno scolastico in corso, il perdurare della crisi e la situazione in continua evoluzione dei profughi in arrivo dalle zone di conflitto sono stati gli ulteriori fattori alla base dell‘incremento della dotazione finanziaria del bando.

Sono 714, al 15 aprile, gli allievi ucraini presenti nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, di cui 661 distribuiti in 107 istituti scolastici statali e 53 in 20 istituti scolastici paritari.

